Россия построит Центр ядерной науки в Монголии

Россия и Монголия подпишут 28 февраля меморандум о сотрудничестве по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий на территории этой страны, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской.

«Специалисты госкорпорации «Росатом» и Комиссии по ядерной энергетике правительства Монголии разработали проект меморандума о сотрудничестве в области создания Центра ядерной науки и технологий Монголии. Документ будет подписан сегодня», — заявил Донской на заседании межправительственной комиссии РФ и Монголии.

Министр отметил, что РФ и в дальнейшем намерена развивать сотрудничество с Монголией в атомной сфере.

Заседание комиссии проходит в среду в Москве. Сопредседателями этого межправительственного органа являются глава Минприроды РФ Сергей Донской и премьер-министр Монголии Ульзийсайханы Энхтувшин.