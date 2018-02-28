Коми ждет минерально-сырьевая инвентаризация

В Коми будет проведена минерально-сырьевая инвентаризация. Она пройдет в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанном между Росгеологией и стратегическим партнерством «Северо-Запад».

Подобные мероприятия планируются в каждом регионе Северо-Западного федерального округа. После этого будет сформирована геолого-экономическая карта Северо-Запада России. Инвентаризация минерально-сырьевой базы позволит региону повысить инвестиционную привлекательность и определить кейсы для потенциальных инвесторов.

Между тем, как отмечает ИА «Комиинформ», между Росгеологией и департаментом по недропользованию по СЗФО заключен контракт на создание геолого-геофизической модели строения Сарьюгинского участка юга гряды Чернышева. Это необходимо для получения лицензии на его разработку. Исследования финансируются из федерального бюджета.

Участок площадью около 1,5 тыс. кв. км расположен в Коми. Он относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Глубина изучения составит до 5 км. Завершить работы планируется до конца 2019 года. По результатам работ ученые должны дать оценку возможного прироста запасов нефти.