Жители РФ и Украины помогли группе с Чукотки с клипом об уличных котах

Рок-группа с Чукотки сняла клип «Покорми кота» в поддержку бездомных котов, музыкантам помогли жители России и Украины, приславшие видео домашних и уличных кошек, сказал один из участников группы Игорь Баданов.

«Всего нам видео прислали 18 человек — жители России и Украины — из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Градижска и других. Идея о том, что клип можно снять в поддержку бездомных котов, пришла только в конце монтажа, когда жители других регионов прислали видео, как они кормят уличных котов», — сказал «РИА Новости» Баданов.

Он добавил, что у них в Анадыре круглый год холодно, поэтому бездомные питомцы просто не выживают. Поэтому призыв о кормлении бездомных кошек относится в большей степени к жителям других регионов РФ.

Группа E1NS уже опубликовала клип в интернете. На смонтированном под музыку видео люди кормят своих и уличных котов. Кроме кошек, в клип попал один еж.