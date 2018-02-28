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Жители РФ и Украины помогли группе с Чукотки с клипом об уличных котах

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Фото: Global Look Press/Rafael Ben-Ari
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Рок-группа с Чукотки сняла клип «Покорми кота» в поддержку бездомных котов, музыкантам помогли жители России и Украины, приславшие видео домашних и уличных кошек, сказал один из участников группы Игорь Баданов.

«Всего нам видео прислали 18 человек — жители России и Украины — из Москвы, Омска, Нижнего Новгорода, Градижска и других. Идея о том, что клип можно снять в поддержку бездомных котов, пришла только в конце монтажа, когда жители других регионов прислали видео, как они кормят уличных котов», —  сказал «РИА Новости» Баданов.

Он добавил, что у них в Анадыре круглый год холодно, поэтому бездомные питомцы просто не выживают. Поэтому призыв о кормлении бездомных кошек относится в большей степени к жителям других регионов РФ.

Группа E1NS уже опубликовала клип в интернете. На смонтированном под музыку видео люди кормят своих и уличных котов. Кроме кошек, в клип попал один еж.

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