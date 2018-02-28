Двое пожарных погибли при тушении пожара на севере Москвы

За спасённых отдали свои жизни. При тушении пожара в многоэтажке на севере Москвы погибли 2 спасателя.

Огонь вспыхнул в квартире на 16-м этаже: загорелись личные вещи и мебель. До прибытия пожарных этаж успели покинуть 8 человек.

Из горящей квартиры сотрудники МЧС вывели 4 человек, в том числе 3 детей. Всего было спасено 12 человек.

При тушении пожара произошла вспышка паров газа с обильным воспламенением. Пожарные, спасая людей из огня, погибли.