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Искусственный интеллект лучше юристов анализирует документы

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Фото: Global Look Press
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Искусственный интеллект (ИИ) превзошел юристов по скорости и эффективности оценки документов.

В ходе эксперимента сотрудники Goldman Sachs, Cisco, а также других компаний должны были оценить риски в пяти разных соглашениях, обнаружив в них слабые места.

Люди смогли выполнить это задание с точностью в 94%, а нейросети — в 100%, пишет издание Inverse.

Представители стартапа LawGeex, которые разработали ИИ, отметили, что искусственный интеллект никогда раньше не сталкивался с анализируемыми в ходе тестирования документами.

По мнению экспертов, нейросети пока не способны заменить человека в юриспруденции, однако они могут ускорить его работу и снять некоторые рутинные задачи.

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