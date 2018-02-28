Искусственный интеллект лучше юристов анализирует документы

Искусственный интеллект (ИИ) превзошел юристов по скорости и эффективности оценки документов.

В ходе эксперимента сотрудники Goldman Sachs, Cisco, а также других компаний должны были оценить риски в пяти разных соглашениях, обнаружив в них слабые места.

Люди смогли выполнить это задание с точностью в 94%, а нейросети — в 100%, пишет издание Inverse.

Представители стартапа LawGeex, которые разработали ИИ, отметили, что искусственный интеллект никогда раньше не сталкивался с анализируемыми в ходе тестирования документами.

По мнению экспертов, нейросети пока не способны заменить человека в юриспруденции, однако они могут ускорить его работу и снять некоторые рутинные задачи.