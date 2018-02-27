Польский националист Мацейчук назвал причину задержания

Польский политолог и блогер Томаш Мацейчук, неоднократно появлявшийся в эфире российских ток-шоу, рассказал, что был задержан из-за подозрений в нарушении миграционного законодательства.

По словам Мацейчука, обыски в его квартире в Мытищах связаны с уголовным делом, возбужденным против жительницы Калининграда по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Она выложила два года назад во «ВКонтакте» видео, в котором я выступаю и говорю. И эту женщину хотят судить. Пришли в мою квартиру. Искали, связан ли я с этой женщиной», — подчеркнул националист.

Он также отметил, что был задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства — блогер зарегистрирован в Москве, а сам проживает в Мытищах. Ему грозит выдворение из России с запретом въезда на пять лет.