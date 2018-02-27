Западные СМИ «проехались» по российским хоккеистам после победы в ОИ

«Золото» российских хоккеистов на ОИ вызвало бурю эмоций на Западе. Ситуацию с отсутствием триколора «смаковали» многие издания США.

Страна серебряных призеров Игр в Сочи о победе россиян отозвалась с грустью. В качестве «оружия» шведское издание Dagens Nyheter использовало иронию.

Особое внимание уделили исполнению гимна россиянами после игры. Зарубежные издания признают: россияне – молодцы, но за «а капелла» их надо наказать. Австрийская Die Presse отмечает: «как так, даже санкций МОК россияне не боятся».