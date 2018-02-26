Нижегородец, выигравший в лотерею, пока не явился за призом

Житель Нижнего Новгорода, сорвавший джекпот в 270 млн рублей, пока не заявил о себе.

«По опыту государственных лотерей победители появляются за выигрышем где-то в течение недели-двух. Кто-то, как мы уже обсудили, не знал даже о выигрыше, а кто-то очень сильно разволновался», — заявила руководитель пресс-службы ТД «Столото» Юлия Гавришова.

В родном городе неизвестный миллионер — не единственный счастливчик. В 2014 году нижегородец уже выигрывал суперприз в 200 млн рублей.