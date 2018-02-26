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Китайский автогигант стал крупнейшим акционером Daimler

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Фото: Global Look Press/c40
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Китайская компания Geely приобрела 9,69% акций Daimler. Цена сделки составила $9 млрд.   

Таким образом, китайский автопроизводитель контролирует крупнейший пакет акций. Кувейт имеет вторую по величине долю в 6,8%, концерн Renault Nissan Mitsubishi Alliance — 3,1%.

По предварительным данным, Geely намерено получить доступ к некоторым технологиям Daimler, а также создать совместное предприятие в Китае по производству автомобилей, уточняет сайт Motor Authority.

Акции куплены непосредственно основателем Geely — миллиардером Ли Шуфу. Объясняя мотивы своего решения, он подчеркнул важность партнерства автопроизводителей, чтобы не допустить в отрасль «захватчиков» — компании современных информационных технологий или мировых перевозчиков, как Uber.

Как писал iz.ru, в России составили рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей китайских марок. По итогам прошлого года лидером продаж стал Lifan X60. Модель компании Geely стала лишь пятой по популярности — за год продано 1,8 тыс. таких машин.

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