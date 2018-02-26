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Неизвестные похитили 4 млн рублей у инкассаторов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестные похитили 4 млн рублей из машины инкассаторов на севере Москвы. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в понедельник, 26 февраля, на Головинском шоссе возле торгового центра «Водный». Ведется розыск автомобиля, на котором скрылись подозреваемые с похищенными деньгами в размере 4 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД по столице не уточнили, у кого именно были похищены деньги. Сообщается, что к правоохранителям обратились представители некой организации. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, ведется розыск преступников, сообщает BFM.RU.

Ранее портал iz.ru сообщал, что неизвестные ограбили квартиру москвички на сумму в 16,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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