Два человека погибли, попав под электропоезд в Москве

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек, попавших под электропоезд на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба СУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел днем в понедельник, 26 февраля, на 32-м км перегона станции Быково–Люберцы-1 Казанского направления Московской железной дороги. По предварительным данным, мужчина и женщина попали под поезд, переходя железнодорожное полотно в неустановленном месте.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.