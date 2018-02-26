Прямой эфир

Названа причина смерти звезды Болливуда Шридеви

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной смерти болливудской актрисы Шридеви стало утопление, а в ее крови эксперты обнаружили алкоголь. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на полицию Дубая.

Актриса скончалась в субботу, 24 февраля на 55-м году жизни. Сообщалось, что Шридеви умерла от остановки сердца в ОАЭ, куда приехала вместе с супругом, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. Была назначена проверка и судмедэкспертиза, по результатам которой эксперты установили, что в крови погибшей был алкоголь, сообщает «Дни.ру». Отмечается, что актриса трепетно относилась к своей репутации в прессе и всячески избегала скандалов.

Смерть Шридеви стала шоком для всей Индии. Она была одной из самых известных артисток страны. Свои соболезнования уже выразили президент Индии Рам Натх‏ Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.

Шридеви сыграла в десятках индийских фильмах, а карьера ее началась еще в 1969 году. После замужества она ушла в длительный отпуск, родила в браке двоих дочерей. Премьера последнего фильма с ее участием состоялась в 2017 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017