Названа причина смерти звезды Болливуда Шридеви

Причиной смерти болливудской актрисы Шридеви стало утопление, а в ее крови эксперты обнаружили алкоголь. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на полицию Дубая.

Актриса скончалась в субботу, 24 февраля на 55-м году жизни. Сообщалось, что Шридеви умерла от остановки сердца в ОАЭ, куда приехала вместе с супругом, продюсером Бони Капуром и младшей дочерью на свадьбу своего племянника. Была назначена проверка и судмедэкспертиза, по результатам которой эксперты установили, что в крови погибшей был алкоголь, сообщает «Дни.ру». Отмечается, что актриса трепетно относилась к своей репутации в прессе и всячески избегала скандалов.

Смерть Шридеви стала шоком для всей Индии. Она была одной из самых известных артисток страны. Свои соболезнования уже выразили президент Индии Рам Натх‏ Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди.

Шридеви сыграла в десятках индийских фильмах, а карьера ее началась еще в 1969 году. После замужества она ушла в длительный отпуск, родила в браке двоих дочерей. Премьера последнего фильма с ее участием состоялась в 2017 году.