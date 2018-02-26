Число жертв землетрясения в Папуа – Новой Гвинее возросло до 10 человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа – Новой Гвинее возросло до 10 человек.

Как сообщает местное издание PNG Today со ссылкой на главу службы здравоохранения Джозефа Бириси, окончательное число жертв может быть значительно больше. В пострадавших от землетрясения и его последствий районах работают спасатели и военные.

Согласно данным Геологической службы США, подземные толчки произошли в 03:44 понедельника по местному времени (20:44 мск воскресенья). Очаг землетрясения находился в 89 км к юго-западу от города Поргера.