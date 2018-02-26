Жители Липецка совершили марш-бросок на Куликово поле

Межрегиональные юношеские соревнования «Марш-бросок на Куликово поле» прошли в селе Монастырщино Липецкой области. Военно-спортивная игра проводится уже в 19-й раз.

Как сообщает LipetskMedia, в этом году в марш-броске приняли участие 16 команд из трех регионов России. Торжественное построение прошло на Аллее Памяти и Единства. В первом этапе испытаний, который назывался «Разведка боем», паре от каждой команды необходимо было поразить мишени в тире из разных видов оружия и пробежать на время по веревочной лестнице.

Параллельно с этим другие участники проходили лыжный маршрут, проложенный по полю сражения, а остальные отвечали на вопросы викторины на базе на берегу Непрядвы. На этот раз ответы были зашифрованы в литературных памятниках о Куликовской битве, в орденах и гербах, в мемориалах Куликова поля. Еще одним этапом соревнований стала военизированная эстафета «Куликовский плацдарм». Она включала в себя мышеловку, бум и лабиринт.

Портал iz.ru накануне 23 февраля опубликовал результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно этим данным, всё больше россиян считают День защитника Отечества праздником военных, а не мужчин в целом. 34% россиян воспринимают праздник 23 февраля не как день мужчин, а как день всех военных (39%). В 2005–2006 годах День защитника Отечества считался скорее мужским днем (46% и 42% соответственно).