Вечером в последний день зимы и днем в первый день весны по светскому календарю (именно на это время выпадает в этом году 14 Адара по еврейскому календарю) в синагогах по всему миру прочтут Свиток Эстер, который излагает события праздника Пурим. Этот рассказ посвящен конкретным историческим событиям, но, как известно, еврейский народ на протяжении веков не раз подвергался угрозе со стороны врага, желающего нас уничтожить. Поэтому сам Пурим и радость победы, описанная в Свитке Эстер, посвящены всем чудесам спасения нашего народа. Ненавистник пытался нас уничтожить, и, казалось бы, шанса на спасение уже нет. Но события вновь повернулись так, что мы живем, радуемся и воспеваем хвалу великому Творцу.

Как известно, Пурим очень веселый праздник. Многим может показаться удивительным, что мы делаем на этом акцент. Разве бывают праздники без радости и веселья? Но с Пуримом все иначе, радость здесь — это воля Всевышнего, его указ нам. В этот день стоит отложить все будничные дела, все проблемы и трудности и открыть свое сердце для радости.

Иудаизм берет на себя смелость утверждать, что радость человека зависит от него самого, независимо от внешних факторов и жизненных обстоятельств. Жить в радости каждую минуту очень трудно, но праздник Пурим и месяц Адар могут стать прекрасным «временем для тренировки» и стартом для радости, которой обязательно должно найтись место в нашей душе.

Пурим подробно рассказывает нам, как достичь радости, раскрывая перед нами четыре пути — четыре праздничных заповеди: прочитать или услышать Свиток Эстер, подарить сладкие подарки близким, отметить праздник вкусным обедом и вином и помочь тем, кто нуждается. В праздник для достижения радости нам стоит пройти каждый из четырех путей.

Понятие радости в современном мире зачастую очень размыто и иллюзорно — человек в поисках радости может гнаться за деньгами и властью, красотой, а случается и так, что кто-то ищет счастье в наркотиках и алкоголе, расплачиваясь за мимолетное удовольствие здоровьем и счастьем близких. Если нет истинной радости в нашем сердце, то «радость» от обладания материальным благом очень кратковременна, а высокий социальный статус часто становится грузом ответственности, которая приносит больше разочарований, чем удовлетворения.

Источник радости должен быть внутри нас, а не во внешнем мире. Да, заповеди Пурима направлены на круг нашего общения и даже физическое удовольствие — тут и подарки, и веселье, и вкусная трапеза. Но в конечном итоге их исполнение меняет нашу душу, готовит ее к восприятию радости.

В Свитке Эстер описана, казалось бы, ситуация, полная безнадежности и отчаяния. Но, слыша наши молитвы, Всевышний формирует новую ситуацию, дает нам шанс всё исправить, раскрывает наш потенциал. Пурим учит нас тому, что Всевышний посылает нам проблемы и трудности, чтобы изменить нас, сделать нас лучше и сильнее, чтобы мы могли подняться на уровень выше — в том числе и духовно.

Радоваться в Пурим — это призыв, обращенный ко всему человечеству. Да, мы понимаем, что иногда это бывает трудно сделать. И даже тот, кто сейчас находится в унынии, переживает критические моменты, всё равно должен постараться открыть сердце для радости. И его близкие должные ему помочь в этом — ведь поддержка и забота являются лучшими проводниками радости. Но и одинокому человеку стоит испытывать радость — если в сердце нет зависти и зла, если мысли не замкнуты только на себе, то радость обязательно войдет в его сердце. Но надо помнить, что для достижения такой радости необходимо трудиться над собой всю жизнь.

После Пурима наша задача сохранить и приумножить эту праздничную радость на весь год.

Пурим — это еврейский праздник, но я хочу поздравить с ним каждого! Ведь его идея обращена ко всему человечеству и стара как мир: если сплотиться всем вместе, то добро обязательно победит зло. И, я надеюсь, эта мысль обязательно наполнит вас радостью. Веселого праздника!

Автор — президент Федерации еврейских общин России

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции