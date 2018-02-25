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В Москве появилось новое еврейское кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На юго-западе Москвы рядом с Востряковским кладбищем открылось еврейское кладбище. Оно позволит полностью решить в столице проблему захоронений в соответствии с иудейскими религиозными традициями, сказал главный раввин России Берл Лазар.

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«Мы наконец получили полноценную территорию для еврейских захоронений на Востряковском кладбище. В последние годы эта проблема стояла для нас крайне остро –– из-за нехватки места физически не было возможности хоронить умерших по еврейскому закону», — цитирует Лазара ТАСС

Сообщается, что оно стало шестым еврейским кладбищем в столице. Площадь составляет 6 га и рассчитано примерно на 6 тыс. могил.

Год назад в Филадельфии были повреждены более 100 надгробий на еврейском кладбище. По данным полиции, памятники были опрокинуты. Правоохранители признали произошедшее актом вандализма.

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