Стала известна причина окрашивания реки в Северной Осетии

Река Ардон в Северной Осетии окрасилась в ярко-оранжевый цвет из-за глины и ржавчины из шахты. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили в минприроды республики.

О странном цвете реки специалистам ведомства рассказали жители близлежащего поселка Мизур. Их не на шутку испугало данное явление, однако в минприроды поспешили успокоить — экологической опасности нет.

Выяснилось, что из-за потепления грунтовые воды стали проникать в бесхозную шахту, где когда-то проводились горные выработки. В итоге через скальные породы прямо в реку стали вытекать смывы глины и ржавых труб.

«В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации», — добавили в ведомстве, передает «РИА Новости».

Хотя никаких вредных элементов в данных смывах быть не должно, специалисты взяли пробы сточных вод, чтобы провести дополнительную экспертизу.

В декабре 2017 года снег синего и фиолетового цвета был обнаружен в одном из дворов Аптекарского проспекта в Санкт-Петербурге. Причиной его появления могли стать работы по демонтажу зданий, проходящие неподалеку.