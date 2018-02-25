Прямой эфир

Британский фокусник узнал о своей аллергии на кроликов спустя 28 лет

0
Фото: РИА Новости/Леся Полякова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фокусник из Великобритании Йан Врогг через 28 лет работы узнал, что страдает от аллергии на кроликов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Врогг купил своих первых кроликов еще в 1990 году, так как решил освоить новую профессию. Почти сразу у него начали краснеть и слезиться глаза, возникал зуд, однако данное недомогание он связал с аллергией на растения. От этого заболевания он и лечился долгие годы, пока его состояние не ухудшилось.

«Я пробовал разные лекарства, но ничего не помогало. Сначала я подумал, что это сенная лихорадка, но каждый раз, когда я вытаскивал кролика из шляпы, я начинал чихать», — цитирует фокусника издание.

В итоге Врогг осознал, что виной тому кролики, которых он доставал из своей шляпы. После этого мужчина решил оставить опасную для себя профессию и отдать животных в добрые руки.

В сентябре 2017 года в США пассажирка самолета не смогла смириться с компанией собак на борту. Проблема оказалась в ее аллергии. В итоге 46-летнюю Анилу Даулатзаи силой
вывели из самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голландские физики разгадали секрет фокуса с подбрасыванием бутылки воды
Фокусник заставил исчезнуть новый iPhone

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017