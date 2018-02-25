Британский фокусник узнал о своей аллергии на кроликов спустя 28 лет

Фокусник из Великобритании Йан Врогг через 28 лет работы узнал, что страдает от аллергии на кроликов, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Врогг купил своих первых кроликов еще в 1990 году, так как решил освоить новую профессию. Почти сразу у него начали краснеть и слезиться глаза, возникал зуд, однако данное недомогание он связал с аллергией на растения. От этого заболевания он и лечился долгие годы, пока его состояние не ухудшилось.

«Я пробовал разные лекарства, но ничего не помогало. Сначала я подумал, что это сенная лихорадка, но каждый раз, когда я вытаскивал кролика из шляпы, я начинал чихать», — цитирует фокусника издание.

В итоге Врогг осознал, что виной тому кролики, которых он доставал из своей шляпы. После этого мужчина решил оставить опасную для себя профессию и отдать животных в добрые руки.

В сентябре 2017 года в США пассажирка самолета не смогла смириться с компанией собак на борту. Проблема оказалась в ее аллергии. В итоге 46-летнюю Анилу Даулатзаи силой

вывели из самолета.