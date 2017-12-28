Голландские физики разгадали секрет фокуса с подбрасыванием бутылки воды
Ученые-физики из Голландии разгадали секрет трюка с бутылкой под названием Water Bottle Flip Challenge, суть которого в том, чтобы подбросить бутылку с водой таким образом, чтобы она приземлилась на донышко или крышку. Об этом сообщает телеканал «360».
Water Bottle Flip Challenge стал широко популярен в интернете после многочисленных публикаций видеофокуса на YouTube.
Голландские ученые решили объяснить трюк с математической точки зрения.
Они рассчитали оптимальные условия, при которых фокус может быть успешным.
Согласно исследованию, бутылка приземлится в вертикальном положении, если она заполнена жидкостью примерно на 20–40%.
Если соблюсти данные условия, то в момент приземления центр тяжести бутылки будет находиться в оптимальном состоянии для принятия устойчивого положения.
Ученые пришли к этому достаточно простому выводу после сложных измерений динамики изменения угловой скорости бутылки во время полета.
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