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Голландские физики разгадали секрет фокуса с подбрасыванием бутылки воды

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Frank Röder
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Ученые-физики из Голландии разгадали секрет трюка с бутылкой под названием Water Bottle Flip Challenge, суть которого в том, чтобы подбросить бутылку с водой таким образом, чтобы она приземлилась на донышко или крышку. Об этом сообщает телеканал «360».

Water Bottle Flip Challenge стал широко популярен в интернете после многочисленных публикаций видеофокуса на YouTube.

Голландские ученые решили объяснить трюк с математической точки зрения.

Они рассчитали оптимальные условия, при которых фокус может быть успешным.

Согласно исследованию, бутылка приземлится в вертикальном положении, если она заполнена жидкостью примерно на 20–40%.

Если соблюсти данные условия, то в момент приземления центр тяжести бутылки будет находиться в оптимальном состоянии для принятия устойчивого положения.

Ученые пришли к этому достаточно простому выводу после сложных измерений динамики изменения угловой скорости бутылки во время полета.

Ранее ученые из Нидерландов, занимавшиеся изучением активности анатомической структуры головного мозга, провели исследование и выяснили, какой возраст наиболее подходит для обучения.

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