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Российские спортсмены завоевали золото в стрельбе из винтовки с 10 м на ЧЕ

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российские спортсмены Владимир Масленников и Дарья Вдовина завоевали золото на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, одержав победу в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Соревнования проходят в венгерском городе Дьёре, передает «РИА Новости».

Масленников и Вдовина набрали 498,3 очка в финале.

Второе место заняли представители Сербии Андреа Арсович и Милютин Стифанович. Их результат — 495 очков в финале. На третьем месте украинские стрелки Анна Ильина и Олег Царьков (431,9).

Россиянин Артем Чернoусов выиграл серебро чемпионата в Дьёре по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

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