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Как в России празднуют 23 февраля

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В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику маршалу Жукову. К монументу принесли сотни красных гвоздик и венки. Почтили память Героя офицеры и генералы штаба ЦВО. На церемонию пришли ветераны Великой Отечественной войны, политики, военные и жители города. Отдали дань уважения Георгию Жукову и жители Владивостока. В Севастополе в честь праздника устроили массовые народные гуляния. В торжествах приняли участие более 12 тыс. севастопольцев. На площади Нахимова моряки выставили образцы военной техники. БТР, танк, пушку, ракетные установки... Жители возложили цветы к мемориалу защитника города в годы ВОВ. 

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