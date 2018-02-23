3D-модель танка Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» — боевая машина нового поколения, построенная на универсальной тяжелой гусеничной платформе с одноименным названием. Танк обладает необитаемой башней, на которой установлена дистанционно управляемая установка с пулеметом ПКТМ калибра 7,62 мм. Экипаж танка, состоящий из трех человек, управляет орудием дистанционно и располагается в изолированной бронекапсуле, выдерживающей прямое попадание всех существующих современных противотанковых снарядов. На танке стоит новый дизель мощностью в 1,5 тыс. л. с., новая 125-мм пушка 2А82. Максимальная скорость, с которой танк может двигаться как по пересеченной местности, так и по шоссе — до 90 км/ч, при этом благодаря активной подвеске Т-14 может вести точную прицельную стрельбу на скорости до 40–50 км/ч.

Машина оснащена уникальной радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой (АФАР), которая может одновременно контролировать до 40 наземных и 25 воздушных целей в радиусе 100 км и в автоматическом режиме уничтожать цели размером до 0,3 м. Танк оснащен комплексом активной защиты «Афганит», который может уничтожить подлетающие противотанковые боеприпасы в автоматическом режиме.

В 2018 году «Уралвагонзавод» завершит предварительные испытания танка Т-14 «Армата». По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, уже в 2020 году не менее 100 новых танков будут закуплены Министерством обороны РФ.