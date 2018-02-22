Экипаж корабля «Союз МС-08» успешно сдал последний экзамен. К МКС 21 марта отправятся: командир корабля Олег Артемьев, бортинженер NASA Ричард Арнольд, бортинженер NASA Эндрю Фойстел. Тесты длились два дня — космонавты отрабатывали действия на копии «Союза». Перед полетом все участники прошли медицинскую комиссию. Ученым предстоит провести на станции около 50 экспериментов. Один из самых важных — воспроизводство воды из отходов в условиях космоса. Запланирована большая работа по изучению поведения птиц. Для этого космонавты установят на станции сложное оборудование. С его помощью ученые будут обрабатывать информацию о передвижении стай. Эксперимент ICARUS разработали российские и немецкие специалисты.