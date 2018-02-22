Пограничники нашли в гараже у крымчанина детали оружия времен ВОВ

Пограничники нашли в гараже у мужчины детали оружия времен ВОВ в Армянске, Республика Крым, сообщает сегодня, 22 февраля, пресс-служба крымского погрануправления.

Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели рейд, в ходе которого обнаружили в гараже у 36-летнего мужчины различные предметы. Было установлено, что найденные предметы относятся к периоду Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Крыминформ».

В числе находок присутствовали каски, штык-ножи, пулеметный пенал для чистящих принадлежностей, магазин от автоматической винтовки М-16, дисковый магазин от пистолета-пулемета Дегтярева и другие предметы.

На данный момент решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.