Пулемет «Максим» нашли у пенсионера в Орле

Пулемет «Максим» в исправном состоянии, охотничье ружье, минометную мину времен ВОВ, сигнальные ракеты и патроны обнаружили сотрудники Росгвардии в складском помещении в Орле. Всё это принадлежало, как выяснилось, местному жителю преклонного возраста.

Как сообщает ресурс InfoOrel.ru, задержанный утверждает, что не подозревал о том, что хранение такого арсенала противозаконно. По его словам, он даже не думал о сбыте и боевом применении оружия. А коллекцию собирал для того, чтобы участвовать в военно-исторической реконструкции.

Сейчас всё изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу.

Портал iz.ru 19 февраля сообщал о том, что жителя Ярославля могут осудить за хранение якобы найденного им охотничьего ружья и патронов. Его нашли во время операции «Арсенал», которая проводится в Ярославской области.