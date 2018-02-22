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Заключенным ИК в Оренбуржье не выдают постельное белье и теплую одежду

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Прокуратура Оренбургской области выявила нарушения в ИК-5 Новотроицка. Во время проверки было установлено, что заключенные там не имели индивидуальные спальные места, им не выдавали постельное белье и сезонную одежду с учетом пола и климатических условий.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», жалобы на нарушения в этой колонии поступали от самих сидельцев. Во время проверки все факты подтвердились.

В адрес руководства исправительной колонии направлено представление. Администрация должна восстановить права осужденных. Процесс устранения нарушений находится на контроле прокуратуры.

Летом 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что прокуратура Коми установила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства в исправительных учреждениях под Ухтой.

Так, обнаружилось, что на складах хранятся продукты с истекшим сроком годности. В овощных цехах используется инвентарь с явными признаками загрязнения. На базах нет контроля температурного режима хранения продуктов.

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