Поднять до звезды

Работа венчурного фонда, который «Роскосмос» создает с «Российской венчурной компанией» и компанией «ВЭБ Инновации», стартует во втором квартале 2018 года. Он будет создан на 10 лет, заявил гендиректор «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов. Портал iz.ru выяснил, что космическая отрасль получит благодаря созданию фонда.

Дали старт

О создании фонда стало известно осенью. Соответствующее трехстороннее соглашение, подписанное исполнительным директором по развитию бизнеса и коммерциализации «Роскосмоса» Антоном Жигановым, гендиректорами «Российской венчурной компании» (РВК) и ООО «ВЭБ Инновации» Александром Повалко и Кириллом Булатовым, датировано 14 ноября.

Из фонда будут финансировать малые инновационные компании, работающие в ракетно-космической отрасли. «Роскосмос» готов работать с создаваемыми частным бизнесом стартапами и вузами, а также с так называемыми компаниями-спин-оффами крупных корпораций. «Инициативные решения могут успешно интегрироваться в производственные цепочки национальной космической промышленности на этапе создания ракетно-космической техники и при коммерциализации возможностей орбитальных группировок», — подчеркивают в «Роскосмосе».

По словам Жиганова, одна из задач «Роскосмоса» — выход на рынок и работа с новыми, внешними игроками — «носителями уникальных компетенций по новым для нас направлениям работы». Сотрудничество с инноваторами через венчурные фонды зарекомендовало себя в мировой практике, в том числе в аэрокосмической сфере, отметил он.

Фото: Роскосмос

Доля стартапов, работающих в космической сфере, сравнительно невелика (по оценкам управляющего партнера фонда iTech Capital Алексея Соловьёва, на них на венчурном рынке в России приходится около 3–5%), но задействовать ее для развития отрасли необходимо. К тому же партнеры не намерены ограничивать сферу деятельности фонда исключительно «традиционными ракетными проектами». Перспективны и проекты в области производственных, геоинформационных, радиоэлектронных технологий, продукты которых не только стратегически важны для космической отрасли, но и находят применение на гораздо более широких рынках, обеспечивая создаваемому фонду необходимую результативность деятельности.

Капитальная задача

Президент РФ Владимир Путин поручил создать венчурные фонды «Роскосмосу» и другим госкорпорациям после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшего летом 2017 года. Он призвал как можно быстрее создать структуры, которые позволят задействовать в работе стартапы. «Активно используйте открывающиеся возможности, нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты, — заявлял Путин. — Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой».

Стороны, участвующие в создании венчурного фонда, планируют подготовить основной пакет учредительных документов во втором квартале этого года. Гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров заявлял в интервью ТАСС, что фонд будет заниматься созданием малых космических аппаратов и разработкой ракет-носителей, вовлекая в работу в том числе и студенческие коллективы.

Фото: Роскосмос

Директор исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон сказал iz.ru, что «среди первых, по всей видимости, окажутся проекты, не только решающие актуальные «космические» задачи, но и имеющие отчетливый межотраслевой потенциал». «Я бы ожидал предложения по современным производственным технологиям, актуальным для космической промышленности, а также идеи по новым пользовательским сервисам и приложениям, использующим космическую информацию», — отметил он.

Сколько средств будет вложено на первом этапе, пока не сообщалось. По данным источника «Ведомостей», размер венчурного фонда может составить до 3 млрд рублей. Для сравнения — первоначальные инвестиции в создаваемый «Ростехом» фонд составят 500 тыс.

Свежая кровь

Отрасль нуждается в новом подходе к инновациям, предполагающим работу с маленькими игроками, считает проектный менеджер по направлению «Космические технологии» Фонда «Сколково» Иван Косенков. В интервью «РИА Новости» он объяснял, что долгое время в РФ не отходили от схемы, когда все продукты разрабатываются «в недрах крупных предприятий». Сейчас ситуация меняется. «Очевидно, что руководство отрасли осознает преимущества работы с малыми инновационными компаниями и новых форматов взаимодействия, открывая собственный венчурный фонд и вовлекая малые предприятия в свои продуктовые цепочки», — подчеркивал специалист.

Участники фонда осознают потребность перемен. По словам Гендиректора «ВЭБ Инновации» Кирилла Булатова, нужно четко понимать различие между выдачей разработчикам грантов на исследование и инвестированием в рамках венчурного фонда: «Инновационное предпринимательство — это совершенно иное мышление, иные амбиции, осознанное желание жить и действовать вне так называемой зоны комфорта». Поиск команд, готовых на такой риск, — одна из основных задач.

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