Прямой эфир

Природные пожары бушуют в Приморском крае

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае бушуют природные пожары. Как только сошел снег, загорелись гектары сухой травы. МЧС: местные жители часто сами занимаются поджогами. Снега выпало мало, убирать сухостой не хотят — его поджигают. Работать спасателям приходится по 24 часа в сутки. Самая сложная ситуация в Хасанском районе  — 30 возгораний. От огня уже пострадали опоры ЛЭП — без света остался поселок Лебединое. Однако возможность введения режима ЧС пока не рассматривается. Прогнозы неутешительные: скорее всего, пожары продолжатся до осени. В регион придет потепление — огонь разгорится сильнее. 


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017