Природные пожары бушуют в Приморском крае

В Приморском крае бушуют природные пожары. Как только сошел снег, загорелись гектары сухой травы. МЧС: местные жители часто сами занимаются поджогами. Снега выпало мало, убирать сухостой не хотят — его поджигают. Работать спасателям приходится по 24 часа в сутки. Самая сложная ситуация в Хасанском районе — 30 возгораний. От огня уже пострадали опоры ЛЭП — без света остался поселок Лебединое. Однако возможность введения режима ЧС пока не рассматривается. Прогнозы неутешительные: скорее всего, пожары продолжатся до осени. В регион придет потепление — огонь разгорится сильнее.



