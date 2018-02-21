Владимир Путин пообещал загрузить металлургов

Президент России Владимир Путин встретился с председателем совета директоров «Северстали» Алексеем Мордашовым. Бизнесмен заверил главу государства, что продукция компании для нужд отечественного автопрома уже сегодня ничем не хуже импортных аналогов, хотя некоторых позиций пока нет в ассортименте. По итогам встречи руководитель «Северстали» пообещал освоить выпуск необходимой продукции, а Владимир Путин — обеспечить загрузку металлургической отрасли.

Сегодня «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний, отметил Владимир Путин в начале встречи с Алексеем Мордашовым. Металлург, в свою очередь, привел цифры и отчитался об итогах прошлого года. По его словам, компания произвела более 11 млн т стали, заплатила около 46 млрд рублей налогов и продолжает реализовывать инвестиционные проекты.

— Мы понимаем, что должны соответствовать требованиям наших клиентов в Российской Федерации. В общей сложности за прошлый год было потрачено на инвестиции в наши российские активы 34 млрд рублей, — рассказал бизнесмен.

Он отметил, что «Северсталь» запустила в работу ряд важных инвестиционных проектов, в том числе комплекс по покрытию металла цинком и полимерами — эти мощности ориентированы в первую очередь на нужды строительной отрасли и автопрома. Требования автопроизводителей к качеству продукции компании постоянно растут, подчеркнул Алексей Мордашов.

— Надо, чтобы она была не хуже, чем у ваших конкурентов за рубежом, — заметил президент.

Бизнесмен заверил, что предприятия движутся в эту сторону, и предлагаемые рынку товары «уже не хуже» импортных.

— Есть отдельные виды продукции, которые мы еще не делаем, но мы точно будем их осваивать. И будем соответствовать требованиям автопрома, чтобы они, в свою очередь, могли делать конкурентоспособную продукцию здесь, в России, — сказал глава «Северстали».

В ходе встречи президент обратил внимание и на трубную продукцию компании, которая, по его словам, хорошо себя зарекомендовала. Владимир Путин подчеркнул, что проекты «Газпрома» и «Транснефти», в которых участвует «Северсталь», предполагают колоссальные объемы заказов. Глава государства напомнил о реализации крупных трубопроводных проектов, в том числе «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». Большая работа идет и на востоке страны, отметил президент.

— Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры — это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы, — сказал Владимир Путин.

Алексей Мордашов, в свою очередь, признался, что компания рассчитывает на новые заказы и проекты, и заверил, что «Северсталь» не подведет своих партнеров и предоставит всю необходимую продукцию.