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Чайка увидел в работе следователей признаки деградации

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка высказал мнение, что в работе российских следователей за последние два десятилетия произошла деградация.

«Если 20-25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов, то сейчас всё очень просто — СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел. И наступает деградация, и он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров», — цитирует Чайку «РИА Новости».

По его словам, на законные требования прокурора следователь должен реагировать в законном же порядке.

«К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос», — сказал Чайка.

В середине февраля президент России Владимир Путин призвал прокуратуру «существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях»,

Глава государства подчеркнул, что общество ждет от Генпрокуратуры более эффективной координации деятельности правоохранительной системы в борьбе с преступностью.

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