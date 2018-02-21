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Дженнифер Лоуренс рассказала о психологических проблемах из-за интимных фото

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Фото: Global Look Prees/Ferdaus Shamim
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Известная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что у нее начались психологические проблемы из-за появления в интернете ее интимных снимков. Об этом пишет IB Times.

«На длительный период времени я не хотела выглядеть сексуально и не желала, чтобы кто-либо видел мою плоть. Была масса вещей, которые заставляли меня испытывать неудобство», — сказала Лоуренс.

Она также отметила, что сильно нервничала во время съемок нового фильма «Красный воробей», в котором она играет русскую проститутку-шпионку.

Лоуренс рассказала, что в одной из сцен ей пришлось полностью раздеться.

«Моему персонажу приказывают раздеться перед всем классом, и я должна была снять одежду перед всей съемочной группой. Я очень сильно из-за этого переживала», — добавила актриса.

При этом ранее Лоуренс пожаловалась на «изнасилование всем миром» из-за появления в интернете фотографий, на которых она обнажена.

«В мире нет ни одного человека, который не смог бы посмотреть интимные снимки меня. Я могу пойти на пикник, и кто-то просто достанет их по телефону. Это было очень тяжело осознать», — сказала актриса.

20 февраля портал iz.ru сообщал, что Дженнифер Лоуренс приостановит работу в кино ради борьбы с коррупцией в политике. Однако менеджер оскороносной актрисы эту информацию опроверг.

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