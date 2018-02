Компания Archos представила первый в мире Android-скутер

Первый в мире электрический скутер на Android представила французская компания Archos. Об этом пишет агентство Nation News.

Изготовленный из алюминия скутер получил название Citee Connect. Он может проехать по дорогам города до 22 км со скоростью 22–25 км/ч, весит 13 кг и может выдержать вес до 100 кг. Устройство оснащено большими 8,5-дюймовыми и устойчивыми к повреждениям колесами, а также двигателем мощностью 250 Вт.

Кроме того, скутер будет оснащен мультимедийной защищенной от ударов и плохой погоды панелью, в которую встроены все функции смартфона. Дисплей разместится посередине руля, в нем будет четырехъядерный процессор, 1 Гб оперативной памяти, 8 Гб флеш-памяти. Работать он будет на базе Android Oreo. Также предусмотрена поддержка 3G. Отмечается, что скутер Archos будет работать с Google Maps.

Премьера новинки состоится на выставке MWC 2018. Там же представят две другие похожие модели скутеров — Archos Citee Power и Archos Citee, сообщает телеканал «360».

