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Друзья звезды 90-х певца Евгения Осина сообщили о его состоянии

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Фото: ТАСС
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Близкие друзья популярного в 90-е годы певца Евгения Осина сообщили, что артист до сих пор не справился с зависимостью от спиртного. Знакомые артиста говорят, что певец переживает рецидивы алкогольной зависимости. Иногда он целые дни проводит дома, не узнает близких и даже теряет сознание.

В конце минувшего года Евгений Осин проходил программу реабилитации в одном из специализированных центров, но лечение не закончил и вернулся в Москву.

Журналисты РЕН ТВ попытались поговорить с Осиным, однако с ним удалось побеседовать только через запертую дверь.

Осин не смог открыть дверь, пояснил, что заперт внутри квартиры и не может обнаружить ключи.

Российский певец и музыкант Евгений Осин в конце 1980-х работал в составе группы «Браво», затем строил сольную карьеру. Наиболее известная песня исполнителя — «Плачет девочка в автомате».

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