Прямой эфир

Певца Шуру прооперировали в Кургане

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певца Шуру успешно прооперировали в клинике Илизарова в Кургане. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Артист рассказал, что врачи буквально осуществили его мечту «быть здоровым и не хромать». Операция прошла гладко и от наркоза певец отошел легко и без осложнений.

«Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня, как сказочные феи! Всем добра, от меня! Люблю», — написал Шура.

Также он поблагодарил своих поклонников за поддержку.

В Курган артист приехал в понедельник, 9 января. На реабилитации в клинике Шура останется до конца зимы.

9 января портал iz.ru сообщил, что актера Михаила Кокшенова, госпитализированного 17 октября 2017 года, выписали из больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бабкина, Цискаридзе и Шура пополнили список лиц, «угрожающих Украине»
Президент Португалии перенес экстренную хирургическую операцию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017