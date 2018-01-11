Певца Шуру прооперировали в Кургане

Певца Шуру успешно прооперировали в клинике Илизарова в Кургане. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Артист рассказал, что врачи буквально осуществили его мечту «быть здоровым и не хромать». Операция прошла гладко и от наркоза певец отошел легко и без осложнений.

«Вы мои спасители! Впереди интересный путь реабилитации, чуть позже познакомлю вас с моими девочками, которые меня опекают и порхают вокруг меня, как сказочные феи! Всем добра, от меня! Люблю», — написал Шура.

Также он поблагодарил своих поклонников за поддержку.

В Курган артист приехал в понедельник, 9 января. На реабилитации в клинике Шура останется до конца зимы.

9 января портал iz.ru сообщил, что актера Михаила Кокшенова, госпитализированного 17 октября 2017 года, выписали из больницы.