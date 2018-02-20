Госдума готовит закон о компенсации для обманутых покупателей квартир

Обманутые покупатели квартир получат компенсации. Новый законопроект готовят в Госдуме. Тем, кто стал жертвой аферистов, вернут стоимость жилья по кадастру. Это покупатели, которым достались незаконно перепроданные квартиры. Схем у риелторов много, пострадавшие остаются без денег и без жилья. После заключения сделки выясняется: у одной квартиры — несколько владельцев. Кстати, выплаты можно будет получить до того, как мошенника найдет полиция.

Другой законопроект будет касаться имущества государства или региона. Например, квартира усилиями аферистов перестала быть госсобственностью. В результате перепродаж жилье попало в руки добросовестного покупателя. По новым правилам, отбирать такую квартиру у владельца недвижимости запрещено.