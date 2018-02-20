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Илья Малаков: «Главное — не растерять свою искренность»

Звезда картины «Легенда о Коловрате» — об уроках Сергея Безрукова, героях нового поколения и проблемах отечественной киноиндустрии
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Фото: Ксения Угольникова
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21 февраля на сцене Губернского театра состоится показ спектакля «Калигула» режиссера Сергея Землянского. Корреспондент «Известий» встретилась с исполнителем главной роли Ильей Малаковым, также известным по фильму «Легенда о Коловрате», и расспросила о впечатлениях от работы. 

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— В спектакле «Калигула» большую роль играет движение. Каково было вам — драматическому актеру — выполнять пластические задачи?

— Знакомство с режиссером Сергеем Землянским и его спектакль «Калигула» — важный этап в моей жизни. Для меня открылся мир пластического существования на сцене, где на первый план выходит выразительность жеста. Жест может быть лаконичен — поворот головы, взмах руки, а может состоять из набора сложных пластических связок. Язык жестов совершенно иным способом отражает проблему героя, нежели слово. Сергей Землянский очень точно подбирает пластический рисунок для каждой сцены, в этом жанре ему практически нет равных.

— Каким вы увидели своего героя?

Калигула — человек, который понял, что существует абсолютная свобода. Этим новым познанием он захотел изменить окружающих людей и мир вокруг. Тиран он или освободитель? Счастливец или сумасшедший? Что в понимании Альбера Камю есть истинная любовь, боль, отчаяние, счастье? Со всеми этими вопросами мы столкнулись осенью позапрошлого года, когда начали готовить спектакль. Я приглашаю всех увидеть эту постановку, но прошу о двух вещах: перед спектаклем ознакомиться с пьесой Альбера Камю, но во время спектакля не анализировать драматическую составляющую, это будет мешать. Вы и так всё почувствуете, я обещаю.

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Фото: Сергей Луканкин

— В своих интервью вы неоднократно упоминали о роли Сергея Безрукова в вашей карьере. Он дает вам какие-то советы?

— Конечно, Сергей Витальевич всегда чему-то учит меня, дает емкие установки по той или иной роли, да и по жизни тоже… Он всегда говорит о том, чтобы я не растерял свою искренность, и я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Это качество есть и в нем самом, и в моем мастере Александре Яковлевиче Михайлове — умение просто быть собой, быть обычным мужиком, без чего-то напускного (улыбается).

— Вы говорите о звездной болезни?

— Нет, о позиции некоторых актеров, которые приехали в Москву из глубинки, добились успеха и научились всё делать «как надо» и «как правильно»: вот сейчас я сыграю для бомонда, а завтра буду играть для обычных людей. Так не должно быть. Сергей Витальевич всегда мне об этом напоминает.

— А в профессии наставляет?

—  Еще как. Например, когда мы только выпустили спектакль «Маугли» в Губернском театре, он появился передо мной после третьего звонка, буквально за минуту до моего выхода на сцену, просто откуда ни возьмись, из темноты кулис, и быстренько у меня перед глазами проиграл весь спектакль! Он быстро полушепотом мне говорил: «Так, Илюша, соберись. Вот тут ты ребенок, бровки вверх…  тут уже смерть Акелы, отца. Только честно, не имеем права врать. Ну, давай, давай, вот, вот с этим ощущением..» Он за эту минуту и заплакал, и рассмеялся, и так же в одно мгновение исчез (улыбается).

— Вы очень точно передаете его интонацию, весь в учителя!

(Смеется.) Спасибо. Вначале эти экспресс-уроки давались мне нелегко. Я думал: «Как и зачем мне выходить теперь на сцену и играть, когда он уже всё сыграл за минуту? Что мне после этого вообще остается? Я же всё равно так хорошо не сделаю!» Потом я научился это аккумулировать. И когда Безруков появлялся, я думал: «Та-ак, Сергей Витальевич идет. Сейчас зарядит меня, и с этим зарядом я буду работать». Он искренне нам помогает.

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Фото: Анна Коонен

— После выхода в прокат фильма «Легенда о Коловрате», где у вас главная роль, вы проснулись знаменитым?

— Проснулся я как обычно (смеется). Просто до этого я никогда не ездил в промотур по городам, телестудиям и радиоэфирам. За счет всех этих поездок и встреч я, наверное, немного почувствовал славу… Но в метро с просьбой сфотографироваться меня пока не останавливают. Правда, на мой Instagram сразу стали подписываться люди, но я его вскоре удалил.

— Зачем?

— Потому что социальные сети мне мешают — отнимают слишком много времени. На сегодняшний день меня нет ни в одной из них.

— Наверняка вам все говорят, что…

— Я дурак? (Смеется.)

— Что иметь Instagram полезно и выгодно.

— Говорят, конечно. Советуют восстановить страницу, хотя бы просто заходить иногда, чтобы что-то выкладывать. Но мне даже этого не хочется. У меня сейчас несколько параллельных проектов, и если я буду заниматься такой ерундой, то, кроме съемок и сидения в телефоне, больше ни на что времени не останется: ни на книги, ни на тренировки… Я сейчас даже танцевать перестал. А ведь я очень люблю танцевать!

— Мне кажется, в этом вашем «социальном протесте» тоже есть искренность, о которой напоминает ваш худрук. Социальные сети приучили нас всё выставлять на продажу, а вы вроде как стоите особняком.

— Я не берусь никого судить, но многое из того, что делают мои коллеги по профессии, мне не нравится. Должно же у человека оставаться хоть что-то личное. Мне непонятно, когда малоизвестные личности, снявшись в одном успешном сериале, сразу начинают выкладывать на обозрение свое нижнее белье и рекламировать, условно говоря, пуховики. Хотя кто знает, может, меня жизнь так прижмет, что ради денег я тоже начну рекламировать всё подряд. Но пока я могу этого избегать, чему очень рад.

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Фото: Ксения Угольникова

— В каких проектах вы сейчас снимаетесь?

— Скоро на экраны выйдет «Операция «Мухаббат» — сериал про вывод советских войск из Афганистана. На фоне военных событий у нас с героиней Аглаи Тарасовой разворачивается любовная история.

Еще снимаюсь в новой комедии про чемпионат мира по футболу. Работа доставляет мне особое удовольствие, потому что у меня очень смешная роль. Сюжет фильма в том, что после очередного провала сборной по футболу ее тренером назначили военного повара. И он как начал муштровать всех по своей «кухне».

— Как считаете, каких проектов сегодня не хватает нашему кино?

— Думаю, что по части фильмов мы сейчас встаем в правильную колею. Что касается сериалов, я считаю, что нужно немного успокоиться и снизить скорость производства, сделав акцент на качество. Со стороны я вижу, что в сериалы у нас часто набирают хороших артистов. Но в силу ограниченных сроков всё записывается с первого дубля. В такой гонке актер не всегда может дать то, что нужно. К сожалению, кинопродукция давно не является режиссерской, всё кино сегодня продюсерское.

Мне становится очень обидно, когда я вижу красивую картинку, интересные костюмы, неплохой сюжет, но совершенно картонную игру. Однако это не вина актеров. И Америка, и Европа, например, давно перешли на другой уровень производства сериалов — их снимают подробно, качественно. Ни для кого не секрет, что по рейтингам они давно обгоняют полный метр и кинопрокат. Нам нужно перенимать их приемы.

— Думаете, дело не в артистах? Почему тогда сегодня нет таких кумиров, какие были, например, в советском кино?

— Думаю, это скорее связано с самим временем. Советская эпоха сама по себе была очень насыщена событиями, которые потрясали всю страну. Взять хотя бы Великую Отечественную войну. Потом — война в Афганистане…

А 1990-е годы? В то время тоже были свои герои и кумиры. Просто сейчас мы живем в более спокойное время — век киберспорта, компьютеризации и социальных сетей. А там, как вы понимаете, сложно выявить героя, на которого мы все смогли бы равняться.

— Почему?

— Мы же не сделаем героем поколения продавца криптовалюты? (Улыбается.) Взрослым это неинтересно, а герои молодежи нынче — это звезды соцсетей. Они для них и ролевые модели, и примеры для подражания.

— И все-таки, какими качествами сегодня должен обладать артист, чтобы иметь шанс стать героем поколения? Таким, как, например, Сергей Бодров-младший в 1990-е годы.

— Мне кажется, надо просто быть максимально честным, чувствовать, какое место ты занимаешь в этом мире. Чем острее тема, на которую снимают фильм, тем интереснее будет твоя работа, тем больше она запомнится.

Справка «Известий»

Илья Малаков родился 2 октября 1990 года в Елатьме. Окончил ВГИК (мастерская А.Я. Михайлова).

 

В 2012–2015 годах работал педагогом-хореографом в продюсерском центре, а также в театре Бориса Грачевского «Ералаш». С 2014 года — артист Московского Губернского театра.

 
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