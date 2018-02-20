Тюремная синагога открылась в колонии в Рязанской области

По просьбе верующих в колонии общего режима в поселке Стенькино начала работать синагога.

С обращением к ГУФСИН России по Рязанской области обратилась группа осужденных. Они предложили создать на территории колонии иудейской молельной комнаты. В федеральной службе исполнения наказаний с пониманием отнеслись к просьбе, а опекать тюремную синагогу взялась еврейская община Рязани «Тхия». Об этом сообщает РИА «7 новостей».

В открытии синагоги принял участие раввин Костромы Нисон Руппо. Представители общины будут привозить в колонию религиозную литературу и мацу на праздник Песах.