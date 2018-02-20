Прямой эфир

Глава Ростуризма назвал отмену курортного сбора на Кубани правом региона

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о введении или отмене курортного сбора регионы должны принимать самостоятельно. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 20 февраля.

Таким образом он прокомментировал информацию о желании правительства Краснодарского каря отменить курортный сбора на Кубани на время проведения чемпионата мира по футболу.

«Мне представляется очень важным такое право всем регионам нашей страны предоставить. А уже вводить или не вводить, каждый регион определяет самостоятельно», — цитирует его «РИА Новости».

15 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что регионам России необходимо предоставить право вводить туристический сбор.

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Он предусматривает введение сбора за пользование курортной инфраструктурой в нескольких туристических регионах России.

В этот же день власти Крыма объявили, что перенесут срок введения курортного сбора на следующий год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Крыма перенесут срок введения курортного сбора на следующий год
Власти Крыма отложат старт эксперимента по курортному сбору

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017