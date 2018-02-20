Глава Ростуризма назвал отмену курортного сбора на Кубани правом региона

Решение о введении или отмене курортного сбора регионы должны принимать самостоятельно. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов во вторник, 20 февраля.

Таким образом он прокомментировал информацию о желании правительства Краснодарского каря отменить курортный сбора на Кубани на время проведения чемпионата мира по футболу.

«Мне представляется очень важным такое право всем регионам нашей страны предоставить. А уже вводить или не вводить, каждый регион определяет самостоятельно», — цитирует его «РИА Новости».

15 февраля глава Минфина Антон Силуанов заявил, что регионам России необходимо предоставить право вводить туристический сбор.

В июле 2017 года Госдума приняла закон о введении курортного сбора. Он предусматривает введение сбора за пользование курортной инфраструктурой в нескольких туристических регионах России.

В этот же день власти Крыма объявили, что перенесут срок введения курортного сбора на следующий год.