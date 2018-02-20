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Общая стена обрушилась в трех жилых домах Махачкалы

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Общая стена обрушилась в трех частных домах Махачкалы, расположенных на улице Даниялова, сообщает главк МЧС по Дагестану.

Инцидент произошел около 22:00 мск, указывает ТАСС

Дома были построены вплотную друг к другу и по сути представляли из себя одно строение из шести домохозяйств. Всего в них проживали 26 человек, в том числе 9 детей. Всех жильцов эвакуировали в местную гостиницу из-за угрозы обрушения оставшейся части стены в трех хозяйствах. Проводятся восстановительные работы.

По данным МЧС, причиной обрушения стены стало рытье котлована на соседнем участке при строительстве жилой многоэтажки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители ста крупнейших городов России оценили работу ЖКХ по десятибалльной шкале. Махачкала оказалась среди аутсайдеров.

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