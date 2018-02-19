Умер олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов

Олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов-старший скончался в Сочи на 61-м году жизни.

Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

«Смерть произошла внезапно, Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки, внезапно упал, скорая помощь, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — говорится в сообщении.

23 января Литвинову исполнилось 60 лет.

На Олимпиаде в Сеуле в 1988 году Литвинов стал чемпионом и установил олимпийский рекорд в метании молота (84,8 м), который до сих пор не удалось повторить никому. Кроме того, спортсмен был серебряным призером московской Олимпиады 1980 года.

