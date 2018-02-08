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Умер десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Постоянов

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Фото: ТАСС/Майстерман Семен
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Десятикратный чемпион мира по пулевой стрельбе Валерий Постоянов скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Выдающийся карельский спортсмен, заслуженный мастер спорта СССР десять раз выигрывал чемпионат мира по стрельбе и восемь раз становился серебряным призером, 25 раз первенствовал на чемпионатах Советского Союза в командном и личном зачетах. Пять лет Постоянов выступал капитаном сборной команды стрелков СССР. В 2014 году он удостоился чести стать первым факелоносцем среди участников эстафеты Олимпийского огня Сочи-2014 в Петрозаводске, сообщает «Спорт-Экспресс».

Прощание со спортсменом пройдет 9 февраля в Петрозаводске.

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