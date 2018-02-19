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Детей наградят за совершенные подвиги в Башкортостане

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В Уфе состоится Форум маленьких героев, на котором юных жителей республики наградят за смелые поступки и подвиги.

Мероприятие состоится 21 февраля и будет посвящено Дню защитника Отечества. На нем наградят более 25 юных жителей Башкортостана. Самому младшему из героев семь лет, сообщает ИА «Башинформ».

Ребят, совершивших подвиги, организаторы искали по всему Башкортостану. На форуме покажут ролики с историей событий, в которых дети проявили смелость. Подобное награждение состоится в республике впервые.

Кроме того, участникам и гостям форума покажут фильм «Не время для героизма». Он объединяет истории семерых детей из разных регионов России, которые рисковали собой и пришли на помощь людям, попавшим в беду.

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