Российские лыжники взяли серебро в эстафете на Олимпиаде

Российские лыжники выиграли серебро в эстафете четыре по 10 км. Наш квартет был в лидерах несколько раз, но в итоге уступил норвежским спортсменам.

Для российских лыжников это уже пятая медаль в Пхенчхане. Лыжницы из РФ стали бронзовыми призерами в эстафете.

Российский фристайлист Илья Буров взял бронзу в акробатике. Золото у украинца Александра Абраменко.

Награждение продемонстрировало победу спорта над политикой: россиянин стоял в обнимку с чемпионом, обернувшись одним флагом.