Многие политологи считают, что нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене — последняя мирная конференция. Уже в следующем году политики и эксперты встретятся в совсем другой атмосфере. Когда конфликты, которые сейчас только намечаются и еще не разгорелись в полную силу, действительно будут колыхать мир. Конфликты вспыхивают мгновенно. Причина в том, что мир переживает переход от однополярного, каким он был последние десятилетия после развала СССР, к многополярному, где придется создавать новые правила и альянсы. Процесс этого перехода — очень сложный. И Мюнхенская конференция по безопасности это прекрасно продемонстрировала.

Запад сопротивляется изменениям и держится за свое влияние — при многополярном порядке он уже не будет играть первую скрипку. А такие страны, как Россия или Китай, выставляют свои требования, имеют собственное мнение и с точки зрения американцев являются их жесткими конкурентами, что делает ситуацию действительно взрывоопасной.

Сейчас существует несколько кризисов, которые могут перевернуть мировой порядок. Начнем с Украины, где Россия не хочет плясать под западную дудку. Российский и украинский президенты выдвинули очень правильную идею — ввести миротворческие войска ООН в Донбасс, чтобы приостановить этот конфликт. Но существуют два разных сценария. Россия хочет заморозить конфликт, чтобы остановить кровопролитие и начать мирные переговоры между повстанцами и властью. Между тем Украина вместе с Западом готовы к «косовскому решению». То есть мощному военному внедрению ООН с участием десятков тысяч солдат разных армий (например, частей бундесвера), которые вошли бы на Украину и взяли под контроль административную инфраструктуру Донбасса. После чего неподконтрольные территории вернутся в состав Украины. Естественно, повстанцы на это не пойдут. Протестовать будет и Россия. Поэтому на Мюнхенской конференции, к сожалению, до прорыва дело не дошло.

Второй взрывоопасный регион — это Сирия, на территории которой сейчас воюют самые разные державы. Дело не только в противостоянии президента САР Башара Асада и оппозиции, включая группировки террористов. В любой момент в эту войну может вклиниться Израиль. Турция ведет на территории Сирии откровенную войну против курдов. Активно пытаются участвовать в судьбе этой страны и США. Нельзя забывать о положении России в Сирии. Пока лишь чудо спасает мир от большой катастрофы, ведь столкновение держав может произойти в любой момент. Причем не России и США. Конфликт возможен даже между союзниками по НАТО — Турцией и Америкой.

Третий конфликт — северокорейский, который несколько затих на время Олимпиады. Но американцы еще перед Мюнхеном дали понять, что ни при каких условиях не согласятся на ядерный статус КНДР. Можно предположить, что после Игр в Пхенчхане напряжение усилится, включая давление на Россию и Китай, которые пока еще поддерживают отношения с КНДР.

И, конечно, нельзя пройти мимо кибервойн. Этот вопрос давно присутствует на повестке Мюнхена, но сейчас он оказался среди главных тем конференции. Сегодня различные манипуляции с использованием кибертехнологий, которых становится всё больше, ежедневно рискуют перерасти в конфликты.

Всё это подводит мир к весьма опасной черте. И самое важное сейчас — осознать всю серьезность стоящих перед нами угроз. Мировые игроки должны найти выход из ситуации и подстроиться под меняющиеся правила игры, чтобы избежать реальной катастрофы.