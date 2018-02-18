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В Подмосковье задержали три года находившегося в розыске преступника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правоохранители задержали в подмосковной Балашихе три года находившегося в международном розыске 36-летнего мужчину.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, задержание осуществили совместно сотрудники полиции и Росгвардии. 

Преступление, из-за которого мужчину объявили в розыск, он совершил в Казахстане. Мужчина вывез своего знакомого на кладбище, где дважды выстрелил в него из обреза. 

После этого он бежал из страны. По данным оперативников, он скрывался в Москве, постоянно менял место жительства и вел скрытную жизнь, продолжая заниматься преступной деятельностью.

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