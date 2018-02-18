В Подмосковье задержали три года находившегося в розыске преступника

Правоохранители задержали в подмосковной Балашихе три года находившегося в международном розыске 36-летнего мужчину.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, задержание осуществили совместно сотрудники полиции и Росгвардии.

Преступление, из-за которого мужчину объявили в розыск, он совершил в Казахстане. Мужчина вывез своего знакомого на кладбище, где дважды выстрелил в него из обреза.

После этого он бежал из страны. По данным оперативников, он скрывался в Москве, постоянно менял место жительства и вел скрытную жизнь, продолжая заниматься преступной деятельностью.