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В Москве задержали мужчину за ложное минирование собственной машины

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Правоохранительные органы в Москве задержали мужчину за ложное сообщение о минировании собственного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По данным ведомства, полиция получила информацию о том, что якобы в Москву движется автомобиль ВАЗ-2109 с находящимся в нем взрывным устройством.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими ОМВД России по району Внуково совместно с сотрудниками ФСБ России была установлена личность звонившего, впоследствии он был задержан на территории района Внуково», — рассказал РЕН ТВ представитель столичной полиции.

Установлено, что звонивший мужчина находился в нетрезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителя Липецка осудили на 1,5 года колонии за звонок о лжеминировании.

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