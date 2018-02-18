«Барселона» повторила свой рекорд в испанской Примере

Футболисты «Барселоны» обыграли «Эйбар» в матче 24-го тура Примеры и повторили свой клубный рекорд по длительности беспроигрышной серии в чемпионате.

Матч против «Эйбара» (2:0) стал 31-й подряд игрой без поражений для «Барселоны». В предыдущий раз «Барселона» не проигрывала такое число матчей подряд в сезоне-2010/11 под руководством Хосепа Гвардиолы, сообщает «Газета.ру».

«Барселона» в текущем сезоне является лидером чемпионата Испании, в активе каталонцев 62 очка. От басков на 10 очков отстает мадридский «Атлетико».

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