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Канадец Жирар выиграл на Олимпиаде дистанцию 1000 м в шорт-треке

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Канадский шорт-трекист Самуэль Жирар стал олимпийским чемпионом на дистанции 1000 м.

Жирар выиграл финальный забег, пробежав дистанцию за 1 мин. 24,650 сек. Серебро завоевал представитель США Джон-Генри Крюгер, показавший время 1 мин. 24,864 сек. Бронзовым призером Олимпиады стал южнокореец Су И Ра, пробежавший 1000 метров за 1 мин. 31,619 сек., сообщает «Р-Спорт».

Россиянин Семен Елистратов не пробился в финал, однако пришел вторым в финале Б.

Напомним, 10 февраля Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в соревновании по шорт-треку на дистанции 1500 м.

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