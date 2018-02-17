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Фото «катастрофически высохшего» моря показал российский космонавт

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Фото: TASS/UIG
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Снимок с земной орбиты сильно высохшего Аральского моря показал на своей странице в социальной сети Instagram российский космонавт Антон Шкаплеров.

Шкаплеров выложил фотоснимок казахстанского Арала, сделанный с земной орбиты, и выразил сожаление в связи с тем, что уровень водоема стал катастрофически низким, сообщает «РИА Новости».

Арал по сложившейся традиции называют морем, но на самом деле это соленое озеро. До 1960-х годов ХХ века оно считалось четвертым по величине в мире. Однако во второй половине столетия Аральское море стало сильно уменьшаться в размерах.

Пользователи социальной сети в комментариях к снимку выразили сожаление по поводу обмеления водоема, но также восхитились красотой сделанной фотографии.

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