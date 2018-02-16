Памфилова раскритиковала размещение агитационных плакатов в регионах

В регионах России проверили наружную рекламу выборов. На агитационные плакаты направляется большая часть бюджета Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Глава ЦИК Элла Памфилова призвала коллег с умом использовать средства и следить за тем, чтобы реклама размещалась в подходящих для этого местах.

Выборы главы государства состоятся в России 18 марта. Для голосования на выборах уже напечатаны 2 млн бюллетеней. Бумаги будут отправлены на заграничные избирательные участки.